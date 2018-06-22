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فن

جوني ديب: قضيت أياما أبكي وأنا أكتب مذكراتي

الجمعة 22/يونيو/2018 - 12:07 ص
جوني ديب
جوني ديب
شروق إبراهيم
بعد التزامه الصمت لسنوات ، خرج النجم العالمي جوني ديب لاول مرة في حوار مع مجلة ROLLING STONE ليتحدث عن كواليس انفصاله عن زوجته الممثلة الامريكية أمبر هيرد، وعن افلاسه.

وقال "ديب" أنه ظل يبكي اياما و ليالٍ على ما تعرض اليه و كان حينها يكتب مذكراته وهو يبكي وفي بعض الأحيان كان لا يستطيع قراءة ما كتبه بسبب الدموع في عينيه.

وأكد النجم العالمي انه لم يعلن إفلاسه او يواجه أزمات مادية بعد الشائعات التي ترددت خلال الفترة الماضية.

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