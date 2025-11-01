يحيى الفخراني عن افتتاح المتحف الكبير: اطمنت على الجيل الجديد من أولادي وأحفادي

أشاد الفنان يحيى الفخراني بحفل افتتاح المتحف المصري الكبير قائلاً: "شيء جميل وهائل، وهذا حقنا، وجاء في التوقيت المناسب، فهذا وقت أن تفرح الناس وتشعر بإنجازها".

تعريف الأحفاد بالأجداد

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً: "الأهم بالنسبة لي أني اطمأننت لأن أولادي وأحفادي شاهدوا ذلك، لأن هذا الحدث دافع لهم ليعرفوا من هم أجدادهم وهويتهم".

طرح مصر كدولة رائدة

وعن تعزيز المتحف المصري الكبير لدور مصر الثقافي والفني، قال الفخراني: "المتحف يعيد طرح مصر كدولة رائدة وقائدة في هذا المجال، وستظل كذلك، والأهم أن يشعر الجيل الجديد بهذا، وأن يخجل من نفسه إن قلّ عطاؤه عن هذا المستوى".