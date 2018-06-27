الصحة : لم نصدر أي قرارات بزيادة أسعار الأدوية

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم إصدار أى قرارات بزيادة أسعار الأدوية، نافية بذلك ما تداولته بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الإجتماعي فى هذا الشأن.



وأوضحت الوزارة، أنه منذ تولى الدكتورة هالة زايد، حقيبة وزارة الصحة والسكان، وهى تسعي بشتى الطرق لتوفير كافة نواقص الأدوية بالسوق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.



وأشارت إلى أنه فيما تردد فى مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة أسعار عدد من المستحضرات الدوائية الخاصة بشركة"سانوفى"، فتؤكد الوزارة أنه فى هذا الصدد تقدمت الشركة السابق ذكرها بطلب للإدارة المركزية لشئون الصيدلية لتحريك سعر مستحضرclexan ، ومستحضر lasilacton، الخاصين بعلاج الجلطات وضغط الدم ، وآلام الحمل، بإجمالي 6 أصناف.



وتابعت انه بترقب الارصدة من خلال إدارة التنبؤ المبكر بنقص الأدوية تبين انه خلال شهر فبراير الماضى، ان الارصدة بالسوق تقل عن استهلاك شهر، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة كانت قد تقدمت بطلب لزيادة سعر عدد كبير من مستحضراتها، ان ذاك، فيما قامت لجنة التسعير بفحص طلبات الشركة، ولم توافق إلا على تحريك أسعار المستحضرين السابق ذكرهما، وذلك بعد إعتماد وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين راضى، فى شهر مايو الماضي، نظرا للأهمية العلاجية لهما، وحرصا على توفير تلك المستحضرات فى ذلك الوقت للمريض المصرى.



وتناشد وزارة الصحة والسكان، وسائل الإعلام بعدم نشر اى معلومات غير دقيقة، من شأنها إثارة البلبلة لدى المواطنين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.