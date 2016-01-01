تحرير 200 مخالفة إهدار مياه الشرب بحي ثان الزقازيق

حررت رئاسة حي ثان الزقازيق، 200 مخالفة لإهدار مياه الشرب في الحي، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية.



وقال العقيد أحمد عيسى الهواري رئيس حي ثان الزقازيق، إن هذه المخالفات جاءت حفاظًا على مياه الشرب وسلامة الرصف وعدم إتلافه سواء بمياه شرب أو غيرها من التصرفات.



وأضاف "الهواري" في بيان إعلامي صادر عن رئاسة الحي، أنه نبه على القائمين بتحرير المخالفات بالاستمرار والحرص على تصوير المخالفة حفاظًا على أهل الحى من تلفيق المخالفات ضدهم.



وأكد أن الحملات مستمرة بدون أى تمييز حتى يتم الإلتزام تمامًا، نظرًا للتكلفة العالية للرصف ومنعا لإهدار المياه.