ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

تحرير 200 مخالفة إهدار مياه الشرب بحي ثان الزقازيق

الأحد 01/يوليه/2018 - 06:15 ص
صدى البلد
وائل شاهين -محمد الطحاوي
حررت رئاسة حي ثان الزقازيق، 200 مخالفة لإهدار مياه الشرب في الحي، وذلك تنفيذًا لقرار المجلس التنفيذى لمحافظة الشرقية.

وقال العقيد أحمد عيسى الهواري رئيس حي ثان الزقازيق، إن هذه المخالفات جاءت حفاظًا على مياه الشرب وسلامة الرصف وعدم إتلافه سواء بمياه شرب أو غيرها من التصرفات.

وأضاف "الهواري" في بيان إعلامي صادر عن رئاسة الحي، أنه نبه على القائمين بتحرير المخالفات بالاستمرار والحرص على تصوير المخالفة حفاظًا على أهل الحى من تلفيق المخالفات ضدهم.

وأكد أن الحملات مستمرة بدون أى تمييز حتى يتم الإلتزام تمامًا، نظرًا للتكلفة العالية للرصف ومنعا لإهدار المياه.

ترشيحاتنا

وزير المالية: هذا هو حل زيادة الأسعار..فيديو

الزمالك يعلن عن مفاجأة كبري في مؤتمر صحفي.. الأربعاء المقبل

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

رجائى عطية يكشف أسرار جديدة عن مذبحة بورسعيد .. فيديو

مقتل شخص وإصابة آخر في هجوم بالأسلحة على سيارة بالشرقية

شقيق الفنان ماهر عصام : أخويا مات ولم يتزوج وكل ما تم تداوله شائعات .. فيديو

فرناندوسانتوس: رونالدو نجم كبير ولديه الكثير ليقدمه

تعرف على أبرز ما جاء في خطاب الرئيس السيسي في ذكري ثورة 30 يونيو.. صور

باحث يكشف معلومات خطيرة عن مخطط الإخوان لتدمير مصر.. فيديو

تعرف علي أبطال ثورة 30 يونيو داخل مصر وخارجها.. فيديو

شاهد... شوبير: لاعبو المنتخب بلا مبادئ

شاهد.. الزي الرسمي لنادي بيراميدز الموسم المقبل .. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسمياً..مواصفات وسعر Galaxy Note9..صور

سلة مصر تتعرض للخسارة الثانية أمام أنجولا بتصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال الصين..صور

وزير الشباب: نسعى لجعل الرياضة أسلوب حياة.. صور

مواطنون يحتفلون بذكرى 30 يونيو في ميدان التحرير .. صور

مهاب مميش: 30 يونيو يذكر الجميع بدور الرئيس في إنقاذ مصر ..فيديو وصور

فيديو

مأساة أم فقدت طفلها أمام عينيها بسبب كونتنير طائش ..فيديو
توفيق عكاشة: أيوه أنا بطبل روح إنت أرقص ..فيديو
والد ضحية عقار سيدي جابر: الإخوان طعنوا ابني بالسكين بعد إلقائه من أعلى الخزان .. فيديو
حلاق باسم مرسي: قصات شعره مثيرة للجدل..فيديو
تفجير فندق شهير بالصين خلال 10 ثوان فقط..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟

هل تؤيد مقترح زيادة دعم التموين 10 جنيهات إضافية لمواجهة الغلاء؟