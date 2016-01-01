الفيفا: هذا أفضل كأس عالم على الإطلاق

أعلن الرئيس الحالي للفيفا، جاني إنفانتينو، أن مونديال روسيا 2018، هو "أفضل كأس عالم على الإطلاق".



وأوضح إنفانتينو:" قبل أعوام قلت أن المونديال هذا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني أن أقولها اليوم بقناعة: هذه أفضل كأس عالم على الإطلاق"، بحسب ما نقلت شبكة "مونت كارلو" الفرنسية.



وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا):" روسيا تغيرت، أصبحت بلدا حقيقيا لكرة القدم، ليس فقط مع كأس عالم نظمت على أعلى مستوى، لكن أيضا لأن كرة القدم باتت جزءا من الحمض النووي للبلاد، بفضل أداء المنتخب الوطني"، مستدركا:" كل شيء كان مذهلا وفعالا جدا".



ويأتي هذه التصريحات قبيل انتهاء كأس العالم، الذي سيسدل ستار نسخته الحالية الأحد المقبل، في المباراة النهائية بين فرنسا وكرواتيا.



وشهد كأس العالم منافسة شرسة وغير مسبوقة، مع نجاح دول لم تكن تشكل ثقل كبير في عالم كرة القدم، مثل كرواتيا وروسيا، وتمكنها من الإزاحة بمنتخبات كبرى وقوية، مثل أنجلترا وإسبانيا.

