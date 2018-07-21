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محافظات

وفاة حلاق بغيبوبة سكر أثناء تحريره محضرا داخل قسم شرطة بنى سويف

السبت 21/يوليه/2018 - 03:17 ص
صورة أرشيفية - وفاة
صورة أرشيفية - وفاة
محمد عبد الحليم
شهد قسم شرطة بني سويف تعرض ماهر جرجس توفيق، 45 سنة، يقيم شارع الروضة بمدينة بنى سويف، ويعمل "حلاقًا" لغيبوبة سكر داخل القسم، أثناء تحريره محضرًا ضد أشخاص اعتدوا عليه فى محل عمله.

ونقلته سيارة إسعاف مساء أمس الجمعة إلى مستشفى بنى سويف التخصصي، ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله قسم الاستقبال والطوارئ، وتم إيداع الجثة بالمشرحة.

وتم تحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

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