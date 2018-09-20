سفير الفاتيكان يزور كاتدرائية القديس أنطونيوس بالفجالة.. صور

زار اليوم، المطران برونو موزارو، سفير الفاتيكان بمصر، كاتدرائية القديس انطونيوس الكبير بالفجالة، واختتم النادي الصيفي للكنيسة بمشاركة كل من الآباء الرعاة الأب بولس جرس والأب هدية والأب أنطونيوس سماحة.



شارك في الاحتفال العديد من الشخصيات منهم رشا شهيد صاحبة ومؤسسة مركز إنسان للتنمية، وشعب الرعية وتم عرض فقرات للأنشطة التي تمت خلال النادي الصيفي وهي الباليه والكاراتيه والألحان القبطية والترانيم. وفي النهاية تم تكريم بعض أبناء الرعية المتفوقين.