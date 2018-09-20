ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفير الفاتيكان يزور كاتدرائية القديس أنطونيوس بالفجالة.. صور

الخميس 20/سبتمبر/2018 - 09:41 م
صدى البلد
مايكل سمير
زار اليوم، المطران برونو موزارو، سفير الفاتيكان بمصر، كاتدرائية القديس انطونيوس الكبير بالفجالة، واختتم النادي الصيفي للكنيسة بمشاركة كل من الآباء الرعاة الأب بولس جرس والأب هدية والأب أنطونيوس سماحة.

شارك في الاحتفال العديد من الشخصيات منهم رشا شهيد صاحبة ومؤسسة مركز إنسان للتنمية، وشعب الرعية وتم عرض فقرات للأنشطة التي تمت خلال النادي الصيفي وهي الباليه والكاراتيه والألحان القبطية والترانيم. وفي النهاية تم تكريم بعض أبناء الرعية المتفوقين.

ترشيحاتنا

السكة الحديد تنفي توقف حركة القطارات بالوجه القبلي

ساعدت السادات على الهروب من الإنجليز.. قصة تحية كاريوكا وتصديها لـ الاحتلال بـ بدلة رقص

لجنه لمراجعة وحدات الغسيل الكلوي بمستشفيات الجيزة

يسرا عن إطلالتها بمهرجان الجونة: لو بتجوز النهارده ما كنتش هبقى كده

خادمة وراء سرقة فيلا مهندس بالشيخ زايد.. والمتهمة: سددت ديوني خلاص

بوسي شلبي تتألق بالأبيض في الجونة السينمائي

مساعد وزير الداخلية الأسبق يكشف أبرز توجيهات الرئيس للأعلى للشرطة.. فيديو

مواطن مصري يفضح قمع النظام القطري.. فيديو

ننشر الفئات المعفاة من دفع المصروفات المدرسية هذا العام

إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك بكفالة 200 ألف جنيه فى التلاعب بالبورصة

قبيلة الغفران تطالب بمحاكمة تميم بعد إسقاط الجنسية عن 6 آلاف من أبنائها

مقدمة مهرجان الجونة تداعب تايسون .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. 70 صورة من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية

مربي خيول لـ صدى البلد: سعر الحصان يصل إلى 200 ألف جنيه

التضامن تستقبل ممثلي وزارات الشئون الاجتماعية بـ11 دولة عربية.. صور

الرئيس السيسي يوجه التحية لرجال الشرطة على جهودهم في الحفاظ على الاستقرار

صندوق مكافحة الإدمان يطلق دوريا رياضيا بمشاركة 120 متعافيا ببورسعيد.. صور

فيديو

وزيرة الثقافة تطالب بعمل مهرجان عالمي للموسيقى في الجونة
منى زكي: أول مرة أكون في لجنة تحكيم
الإعلامية نهى مصطفى: أؤيد التعارف والزواج عن طريق السوشيال ميديا
محافظ البحر الأحمر: القائمون على مهرجان الجونة السينمائي حققوا الحلم
عمرو وردة يشتبك مع نجم تشيلسي ويحصل على بطاقة صفراء .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟

هل توافق على فكرة بيع المحالج لتطوير شركات الغزل والنسيج ؟