دعاء لـ الحسن البصري نجاه من الموت مرتين.. فيديو

قالت الداعية الإسلامية، عبلة الكحلاوي، إن الحسن البصري كان عند والي البصرة، وفى هذا الوقت أتى لوالى البصرة توجيه وإذا لم ينفذه سيغضب يزيد بن معاوية منه ولو نفذه سيغضب الله، فقال له الحسن البصري (إن الله يمنعك من يزيد ولكن يزيد لا يمنعك من الله) فأخذ الوالي قرارا وامتنع عن التنفيذ.



وأضافت الكحلاوي، فى لقائها على فضائية "ام بى سى مصر"، أن الحسن البصري تحدث بدون نفاق عن الحجاج وأبلغ الحجاج بما تحدث عنه من بعض حاشيته، فغضب بشدة وأتى بالحسن البصري ليقطع رأسه.



وتابعت: لما دخل الحسن البصري المجلس قال (يا ملاذي عند كربتي يا مؤنسي فى وحشتى اللهم اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على ابراهيم) فتراجع الحجاج عن قتله ورحب به وأشاد بعمله.