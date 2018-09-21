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رياضة

موعد مباراة الاهلي وحورويا الغيني والقنوات الناقلة

الجمعة 21/سبتمبر/2018 - 07:59 م
صدى البلد
نور عادل
موعد مباراة الاهلي وحورويا الغيني والتي من المقرر لها ان تقام يوم الغد السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً في استاد السلام بالقاهرة.

موعد مباراة الاهلي وحورويا الغيني في المباراة التي تجمع الفريقان في اطار منافسات اياب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا 2018.

والقنوات الناقلة لمباراة الاهلي وحورويا الغيني من المقرر ان تكون قناة BeIN Sports HD1 والتي حصلت على حقوق البث الفضائي للمباراة بشكل حصري وذلك في الشرق الاوسط،بينما من المقرر ان تذاع المباراة ارضيًا على قناة Nile Sport.

ويجدر الاشارة الي ان الاهلي تعادل سلبيًا مع فريق حورويا الغيني بمباراة الذهاب التي اقيمت في غينيا.

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