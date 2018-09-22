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منى السيد: نحاكي منظمة اليونسكو من خلال أفكار الشباب بالإمكانيات المتاحة

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:44 ص
اليونسكو
اليونسكو
توك شو
استعرضت منى السيد، رئيس اللجان التنظيمية بنموذج محاكاة "اليونسكو" لجامعة القاهرة، فكرة النموذج،موضحة أنه يتم محاكاة منظمة اليونسكو العالمية ولكن من خلال أفكار الشباب وبالإمكانيات المتاحة لدينا.

وأشارت "منى السيد"، خلال لقائها ببرنامج هذا الصبح" المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم، إلى أن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ترعى هذا النموذج، إيمانًا منها بأن نماذج المحاكاة تُعد آلية تدريبية تثقيفية للشباب.

وأضافت : "لدينا مجموعة من اللجان الأكاديمية التي تعمل على الشق الأكاديمي، كلجنة الإعلام، الإصلاح الثقافي، والهيئة العليا لشؤون اللاجئين، بالإضافةً إلى مجموعة من اللجان التنظيمية التي تُخدم بدورها على اللجان سالفة الذكر، حيث يهتمون بنفس الموضوعات التي تهتم بها منظمة اليونسكو العالمية".

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