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أخبار العالم

أردوغان يخطب ود الملك سلمان في رسالة بمناسة اليوم الوطني

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:45 ص
صدى البلد
عرفة البنداري
بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، برقية تهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يوافق الثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

ونقلت وسائل إعلام تركية عن أردوغان قوله في رسالته إلى العاهل السعودي: "أخي العزيز، باسمي، وباسم الشعب التركي، أبارك لكم، ولشعب المملكة العربية السعودية، وأبعث لكم بأطيب المشاعر النابعة من القلب، بمناسبة اليوم الوطني لبلادكم".

وأضاف أردوغان أن العالم الإسلامي يواجه حاليا تحديات خطيرة، وأنه بحاجة، أكثر من أي وقت مضى، إلى السلام والاستقرار، وكذلك إلى تضامن الدول الصديقة ذات الرؤى المشتركة. مشددا على رغبة بلاده مواصلة التشاور والتعاون مع المملكة العربية السعودية في كافة المجالات خلال المرحلة القادمة، عبر الآليات المؤسساتية المشتركة و الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.

واختتم أردوغان رسالته قائلًا: "بهذه المناسبة، أتمنى من الله لأخي العزيز، الملك سلمان، دوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الشقيق، السلام والرخاء والازدهار".

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