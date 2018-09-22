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تعليم

عميد تجارة عين شمس يلتقط صورا تذكارية مع الطلاب في أول أيام الدراسة

السبت 22/سبتمبر/2018 - 10:59 ص
صدى البلد
ياســـمين ســـامي و مارتينا صبحي
حرص الدكتور خالد قدرى عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس، على التقاط عدد من الصور التذكارية مع طلاب الاتحاد بالكلية والطلاب الجدد والقدامى،في أول أيام الدراسة.

وحرص على الحضور في الكلية في أول أيام الدراسة كل من الدكتور نظمي عبد الحميد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور عبدالناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة والأمناء المساعدين وعمداء ووكلاء مختلف الكليات.

وتضمنت فاعليات اليوم رفع العلم وتحيته إيذانًا ببدء العام الجامعي الجديد، ثم القي رئيس الجامعة كلمة افتتاحية، عقبها جولة تفقدية داخل عدد من الكليات للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية.

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