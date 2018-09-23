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أخبار العالم

الخلافات الروسية الأمريكية تصل إلى الفضاء

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:24 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين
حسام رضوان
أعلن مسئول روسي أن بلاده قد تنسحب من مشروع لبناء محطة فضائية تتحرك في مدار حول القمر، والذي تشترك فيه مع وكالة "ناسا" الأمريكية، معللا السبب بأن روسيا لا ترغب في لعب دور ثانوي بالمشروع.

وبحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" الأمريكية، كانت روسيا قد وافقت على العمل مع "ناسا"، في بناء محطة "ديب سبيس جيتواي"، والتي ستدور حول القمر وستصبح منصة لانطلاق المهمات في المستقبل.

وأضافت أن رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، ديمتري روجوزين، إن روسيا قد تنسحب من المشروع وستبني محطة فضاء خاصة بها تدور حول القمر، لأنها لا يمكن تحمل لعب الدور الثاني.

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