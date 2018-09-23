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ديني

مفتي الجمهورية يهنئ خادم الحرمين بمناسبة اليوم الوطني للمملكة

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 12:03 م
فضيلة الدكتور شوقي
فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية
محمد شحتة
هنأ فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والمملكة العربية السعودية الشقيقة، قيادةً وحكومةً وشعبًا بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانين للملكة، الموافق للثالث والعشرين من سبتمبر من كل عام.

وقال مفتي الجمهورية -في بيانه الذي أصدره اليوم الأحد- إن العلاقات الأخوية التي تربط بين شعبي مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، ضاربة في أعماق التاريخ ويشهد بها القاصي والداني.

وأكد مفتي الجمهورية استمرار التنسيق والتكاتف بين مصر والمملكة قيادةً وحكومًة وشعبًا لاستئصال جذور الإرهاب البغيض وجماعاته المقيتة والدول الداعمة له، والتي تسعى لنشر الخراب والدمار في المنطقة العربية والإسلامية.

وأشاد فضيلة المفتي بما تقوم به المملكة العربية السعودية من أعمال وخدمات جليلة لضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، وهو ما شهد له العالم بما تحقق من نجاح واضح لموسم الحج الأخير.

وتوجه مفتي الجمهورية، بالدعاء للمولى عز وجل أن يجنب مصرنا الحبيبة والمملكة العربية السعودية وكافة الدول العربية والإسلامية شرور الإرهاب ومخاطره وأن ننعم جميعًا بالأمن والاستقرار.

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