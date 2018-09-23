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هرويزون الإماراتية اليونانية تستعد لضخ أولى استثماراتها في مصر

الأحد 23/سبتمبر/2018 - 05:18 م
صدى البلد

بعد الثقة القوية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الفترة الاخيرة وجهود الدولة المصرية لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية مما جعلها الوجهة الأولى للإستثمار في إفريقيا ، تستعد مجموعة "هوريزون " للتنمية الإماراتية اليونانية لضخ أولى استثماراتها في السوق المصرية، و الذي يعد الأضخم للمجموعة من حيث التكلفة في الوقت الراهن...

وأكد بيان صحفي للمجموعة الإماراتية اليونانية أن خطوات مصر الثابتة لجذب الاستثمارات العربية المختلفة في كافة القطاعات كان سببًا رئيسيا للدخول في السوق المصري، إضافة إلى كون مصر أرض خصبة للاستثمار في شتى المجالات نظرًا لعدد السكان الكبير بها والذي يصل إلى ١٠٠ مليون مواطن بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعتها مع عدد كبير من التجمعات العربية والافريقية ...

ومن جانبه أكد ميشيل أرسناليدس رئيس المجموعة في مصر أنها اتخذت محافظة الإسكندرية كوجهة أولى لقبلة مشاريعها، التي ستبدأ بمشروع (سيتي ووك) والمقرر إقامته داخل مشروع أليكس ويست بالإسكندرية، ابتداءا من صيف 2019 ...

وأضاف ميشيل: إننا نستهدف خلال الخمس سنوات الأولى إلى الإنتهاء من ستة مراكز تجارية في مصر، وأن الجونة، والساحل الشمالي، والعاصمة الإدارية الجديدة، والشيخ زايد، هي الوجهات المقبلة للمشروع بعد الإسكندرية...

وأشار ارسناليدس إلي إنه في خلال الثلاث سنوات الأولى من التشغيل سيتم توفير أكثر من 5000 فرصة عمل للتوظيف المباشر وغير المباشر...


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