نوال الزغبي تهنئ السعودية باليوم الوطني الـ88: كل عام والمملكة بخير

هنأت الفنانة نوال الزغبي، المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني الـ88.





وكتبت "نوال"، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "‏كل عام والمملكة السعودية وشعبها بألف خير بمناسبة ‎اليوم الوطني السعودي⁠".





يذكر أن المطربة اللبنانية نوال الزغبى قد طرحت مؤخرًا أغنيتها الجديدة "برج الحمل" عبر موقع يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا.





والأغنية من كلمات الشاعر عبد اللطيف البناي، ألحان الموسيقار طلال، توزيع موسيقي حسام كامل، إخراج بسام الترك، وكانت النجمة اللبنانية نوال الزغبى أعربت عن سعادتها من رد فعل جمهورها بعد طرح الأغنية.