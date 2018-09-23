محافظ بورسعيد يوجه باستصلاح 1740 فدانا بـ سهل الطينة لصالح شباب الخريجين



وأضاف المحافظ، خلال اجتماعه، اليوم الأحد؛ لبحث أوضاع أراضي سهل "الطينة"، أن تلك المنطقة مخصصة للاستزراع النباتي فقط ضمن المشروع القومي لاستصلاح الأراضي بالدولة، مشددا على أنه لن يتم السماح بوجود المزارع السمكية المخالفة خاصة بعد أن حققت تجارب الاستزراع النباتي بـ "سهل الطينة" نجاحا كبيرا في استزراع كافة أنواع المحاصيل بأجود الأنواع منها.



ووجه المحافظ الشكر الى وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي على توفير حصص المياه اللازمة للزراعة هناك، وخاصة زراعات الأرز التي حققت في المساحة المحددة لها أعلى إنتاجية للفدان، مؤكدا أنه لن يتم تقنين أوضاع الأراضي بـ "سهل الطينة" إلا لأراضي الاستصلاح الزراعي فقط دون الاستزراع السمكي المخالف.

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بسرعة بدء استصلاح 1740 فدانا بمنطقة "سهل الطينة"، تمهيدا لتوزيعها على شباب الخريجين من أبناء المحافظة، الذين تقدموا للحصول على هذه الأراضي وستجرى قرعة بينهم لاختيار المشتركين في المشروع.