تركي آل الشيخ يجري عملية جراحية جديدة خلال أيام

يجري المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي، عملية جراحية جديدة خلال 10 أيام.



ونجحت عملية تركيب جهاز لتجمع الدم للمستشار تركي آل الشيخ على أن يجري خلال 10 أيام قادمة عملية جديدة في الجهاز التنفسي.



وستكون هذه العملية هي الثامنة للمستشار تركي آل الشيخ خلال 35 يومًا في رحلته العلاجية طوال الفترة الماضية.