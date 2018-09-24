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أخبار العالم

السعودية تدخل موسوعة جينيس بأكبر علم يشكل بالألعاب النارية .. فيديو وصور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 02:40 ص
عبد العزيز جمال


تمكنت المملكة العربية السعودية من تحقيق رقمًا قياسيًا ، فى فعالية الألعاب النارية أمس الاحد ، حيث دخلت موسوعة جينيس كأكبر علم يشكل بالسماء بالألعاب النارية وطائرات الدرونز، خلال الاحتفالات باليوم الوطنى الـ 88.

وكتبت هيئة الترفيه السعودية عبر موقع تويتر : "تدرون وش أحلى شي 💚 .. إنك تسوي إنجاز باسم المملكة العربية #السعودية وفي #اليوم_الوطني88 .. حققنا أكبر رقم قياسي 1⃣ في فعالية #الألعاب_النارية اليوم 🔥 وأعطونا غينيس الشهادة كأكبر علم يشكل بالسماء بالألعاب النارية وطائرات الدرونز ✈️".

وتابعت :" وتحية خاصة من الهيئة العامة للترفيه بطائرات الدرونز إلى جنودنا الأبطال في الحد الجنوبي وجميع جنودنا البواسل في كل مكان"

هذا وتحتفل المملكة العربية السعودية، باليوم الوطني لتوحيد المملكة فى 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكى الذى أصدره الملك عبد العزيز، والذى يقضى بتحويل اسم المملكة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية، بتاريخ 23 سبتمبر 1932م.



السعودية تدخل موسوعة جينيس بأكبر علم يشكل بالألعاب النارية .. فيديو وصور
السعودية تدخل موسوعة جينيس بأكبر علم يشكل بالألعاب النارية .. فيديو وصور

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