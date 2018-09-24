سعفان: ميكنة قطاع تفتيش العمل والسلامة المهنية نهاية 2019

التقى د. محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية عفيفى محمد عفيفي، لبحث كافة المعوّقات والمشكلات التي قد تتواجد بمنظومة العمل داخل المديرية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لميكنة جميع أعمالها، والتحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى، وحوسبة نظام التفتيش، وبما يتوافق مع المعطيات الاقتصادية التى تقوم بها الدولة المصرية.





يأتي ذلك فى إطار توجيهات الوزير بعقد اجتماعات مكثفة مع مديري مديريات القوي العاملة على مستوى 27 محافظة، لمتابعة خطط العمل بكل مديرية لتذليل أي معوقات أو مشاكل قد تقابل المديريات في هذا الخصوص، فضلا عن دراسة الرؤي والمقترحات الجديدة التي تفيد العمل للوصول إلى نتائج ملموسة تعود ثمارها للأجيال القادمة.





وشدد "سعفان"، علي ضرورة الالتزام بتعميم نظام التفيش الالكتروني الجديد على كافة المكاتب بنطاق المحافظة والعمل على قيام المديرية بإعداد خطة تدريبية لتدريب جميع المفتشين بالمديرية ومكاتبها على قوائم المراجعة الخاصة بتفتيش العمل والسلامة والصحة والمهنية، وذلك تمهيدا لنقل المكاتب من عملية التفتيش اليدوي إلي الإلكتروني، موضحا أنه بنهاية 2019 سوف تكون الوزارة قد انتهت من حوسبة جميع المكاتب على مستوى الجمهورية .





وطالب الوزير ضرورة العمل على سد العجز فى أعداد المفتشين وذلك من خلال تطبيق نظام المفتش الشامل بدمج مفتشي علاقات العمل مع التفتيش العمالي ، موجهًا بتفعيل قرار مجلس الوزراء ووزارة التخطيط بشأن تطبيق نظام التعاقد بعقود مؤقتة، وذلك لسد عجز فى بعض الأمكان الحيوية بالمديرية وذلك من خلال التنسيق المباشر مع المحافظة، بهدف الوصول إلي تقديم خدمة أفضل للمواطنين.



