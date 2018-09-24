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أخبار العالم

أردوغان يشن حملة اعتقالات جديدة ضد مجموعة من العسكريين

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 11:34 ص
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
رويترز
قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين إن السلطات التركية أمرت باعتقال 61 من أفراد الجيش من البحرية والقوات البرية منهم ضباط كبار للاشتباه في صلتهم برجل دين مقيم في الولايات المتحدة تقول أنقرة إنه كان وراء تدبير محاولة انقلاب فاشلة في عام 2016.

وأضافت وكالة تركية رسمية أن 18 من المطلوب القبض عليهم ما زالوا في الخدمة وأضافت أن من بينهم 13 برتبه ميجر و12 برتبة كابتن من القوات البرية و24 برتبة لفتنانت أول من البحرية.

ونفذت السلطات حملات منتظمة استهدفت من تشتبه أنهم أعضاء في شبكة رجل الدين فتح الله جولن منذ محاولة الانقلاب التي قتل فيها 250 شخصا في يوليو 2016، بينما وينفي جولن أي دور له في الانقلاب الفاشل.

وفي عملية منفصلة قالت شرطة اسطنبول إنها اعتقلت 21 شخصا كانوا يستخدمون تطبيقا مشفرا للتراسل تستخدمه الشبكة، وقالت الشرطة إن أغلب المعتقلين مدرسون كانوا يعملون في مدارس أو معاهد تابعة لشبكة جولن.

وانتقد حلفاء تركيا الغربيون حملة ما بعد محاولة الانقلاب التي جرى أغلبها أثناء حالة طوارئ أعلنتها البلاد بعد فترة وجيزة من الانقلاب الفاشل وظلت سارية حتى يوليو تموز 2018.

ويتهم منتقدون الرئيس رجب طيب أردوغان باستغلال محاولة الانقلاب الفاشلة ذريعة لسحق معارضيه، وتقول تركيا إن الإجراءات ضرورية للتصدي لتهديدات للأمن الوطني.

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