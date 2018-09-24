منى زكي تتخلى عن الفساتين وتتألق باستايل جديد في الجونة.. صور

تألقت النجمة منى زكي، في فعاليات اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الثانية، بإطلالة مختلفة وأنيقة، حيث اختارت جامبسوت بالأسود والفضي، من مازورا منحتها أناقة وأنوثة مميزة.



ومنذ حفل افتتاح المهرجان وخطفت منى زكي الأنظار بجمالها وحسن اختيارها لفساتينها متنوعة الاستايلات والألوان، إلا أنها أمس قررت الظهور بإطلالة جديدة بعيدة عن الفساتين لتتألق في جامبسوت بسيط وأنيق.



وفي نفس اليوم ظهرت منى زكي بإطلالة أنيقة أخرى بفستان أسود قصير مزين بالذهبي لتستكمل سلسلة فساتينها المميزة في فعاليات مهرجان الجونة.

