أيمن طاهر مدربا للحراس فى الاتحاد السكندرى

استقر حلمى طولان المدير الفنى الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى على تولى أيمن طاهر منصب مدرب الحراس بالقلعة الخضراء خلال الفترة المقبلة.



وأنهى مسئولو نادى الاتحاد السكندرى التعاقد بشكل رسمى مع حلمى طولان لتولى تدريب الفريق.



ومن المقرر أن يقود حلمى طولان تدريبات زعيم الثغر اليوم استعدادا لمواجهة وادى دجلة الجمعة المقبل فى اللقاء المؤجل بينهما من الأسبوع الخامس من منافسات الدورى الممتاز.

