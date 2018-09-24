فى الرواق الفلسفي أمسية ثقافية بمكتبة مصر الجديدة

تنظم مكتبة مصر الجديدة، ندوة بعنوان: "الرواق الفلسفي"، وذلك مساءً اليوم الاثنين، بالتعاون مع مكتبات ألف، تدور الندوة من خلال محاورات ومناقشات يديرها المفكر عماد العادلى.



وأكد الدكتور نبيل حلمى، سكرتير عام جمعية مصر الجديدة أن الندوة تهدف إلى تعريف القارئ بالتيارات والأفكار الفلسفية على مدى تاريخ الفلسفة الطويل.



وأوضح عماد العادلى أن أهم المحاور الرئيسية التي ستتناولها الندوة؛ استثارة المَلَكَات الفلسفية عند الجمهور، والحديث عن تاريخ الفلسفة، والتي تشمل التطرق إلى إرهاصات التفكير الفلسفي في العالم، وحضارات الشرق القديم والفكر الفلسفي الخاص بهم، ثم الحديث عن الفلسفة المتخصصة، والتي بدأت مع الفكر اليوناني ومرحلة ما قبل سقراط، ثم الحديث عن المرحلة السقراطية، والتي تتخذ اتجاهًا آخر؛ تجعل الإنسان يبحث داخل نفسه وذاته وكينونته وأخلاقه، فهو بمثابة المناقشة والحديث عن الفلسفة، منذ بدايتها حتى ما وصلت إليه الآن، منوهًا أن الهدف الرئيسي لم يكن للحديث عن تاريخ الفلسفة فقط، بل لتعريف الناس معنى التفكير الفلسفي والمقصود من المعنى الحقيقي للفلسفة.



ونوه “"العادلي" بأن كلمة الرواق هى كلمة تراثية، مشيرًا إلى اختياره للاسم تيمنًا باسم جماعة فلسفية يونانية قديمة تسمى بـ "الرواقين"، فضلًا عن كون "الرواق" يعني المكان الذي يتم فيه تَدارُس منهج معرفي معين.