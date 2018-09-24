محافظ جنوب سيناء: مصر عبرت الظروف الصعبة ونعيش الآن أحلى الأيام.. صور

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء،أن مصر مرت بظروف صعبة في السنوات الماضية، وقفت فيها جميع الدول العربية بجانب مصر، حتى عبرت الأزمة، وأصبحنا نعيش أحلى أيامنا الآن، مشيرا الي ان “الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا يستخدم المسكنات، ولكن يحل المشكلات جذريا”.



وقال في كلمته خلال افتتاح جدارية الشباب العربي بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ إن وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، يولي اهتماما كبيرا بالشباب وكل الرياضيين في مصر، ولا ينسى أحدا من أبنائه الشباب.



وقدم فودة، في كلمته الشكر لكل شباب الوفود العربية المشاركين في بينالي الشباب العربي، مشيرا إلى مصر هي الشقيقة الكبرى، قائلا: “مصر عمرها ما تخلت عن أشقائها، وأبنائها”.



