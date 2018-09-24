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حوادث

أمن الجيزة يضبط 655 كيلو جبنة فاسدة في أكتوبر.. صور

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 06:03 م
ضبط كميات جبنة غير
ضبط كميات جبنة غير صالحة بأكتوبر
ندى حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط 655 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمنطقة 6 أكتوبر.

تلقت الإدارة العامة لمباحث التموين بالجيزة، بإشراف العميد مصطفى بكري مدير شرطة التموين بالجيزة، معلومات تفيد بقيام أحد مصانع منتجات الألبان بتصنيع منتجات ألبان مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وعلى الفور وجه اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية برئاسة قيادات شرطة التموين وقسم أكتوبر ثان، أسفرت عن ضبط سيد م مدير مسئول عن المصنع.

وعقب تقنين الإجراءات، عثر بداخل المصنع، على 13 جردل معبأة جبنة بيضاء زنة الواحد 35 كيلو، و30 جردل معبأة جبنه بيضاء زنة الواحد 10 كيلو، و3 جردل معبأة جبنه بيضاء مدون عليها " فاريا "زنة الواحد 10 كيلو، و10 براميل شطة سعة الواحد 50 كيلو غير صالح للاستخدام الآدمي، و5 براميل خيار مخلل سعة الواحد 50 كيلو غير صالحة للاستخدام الآدمي.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.
أمن الجيزة يضبط 655 كيلو جبنة فاسدة في أكتوبر.. صور
أمن الجيزة يضبط 655 كيلو جبنة فاسدة في أكتوبر.. صور
أمن الجيزة يضبط 655 كيلو جبنة فاسدة في أكتوبر.. صور
أمن الجيزة يضبط 655 كيلو جبنة فاسدة في أكتوبر.. صور
أمن الجيزة يضبط 655 كيلو جبنة فاسدة في أكتوبر.. صور
أمن الجيزة يضبط 655 كيلو جبنة فاسدة في أكتوبر.. صور

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