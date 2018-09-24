روسيا تستدعي سفير النرويج بعد احتجاز مواطن بتهمة التجسس

استدعت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الإثنين، سفير النرويج للاحتجاج على احتجاز مواطن روسي في مطار أوسلو للاشتباه في تورطه في أعمال تجسس.



وقالت الوزارة في بيان "نطالب... بإلغاء هذه الاتهامات السخيفة على الفور وإطلاق سراحه".



وأضافت الوزارة أن اسم الروسي المحتجز هو إم.إيه بوتشكاريوف-51 عاما- تم اعتقاله بمطار أوسلو الدولي أمس الأحد.



وتشير التقارير الإعلامية إلى أنه مسئول في جهاز مجلس الاتحاد الروسي. وتتهمه السلطات النرويجية بأنه "ناشط إعلامي غير شرعي".



وأكد محامي المواطن الروسي أن موكله وصل إلى النرويج للمشاركة في ندوة بالبرلمان النرويجي ولم يرتكب أي شيء مخالف للقانون.