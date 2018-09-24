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أرملة الشهيد عامر عبد المقصود: 5 سنوات وقلبي لا يزال يعتصر حزنا

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 08:49 م
صدى البلد
حسام الحارتي
عبرت نجلاء سامي، أرملة الشهيد عامر عبدالمقصود، نائب مأمور قسم شرطة كرداسة، عن سعادتها بعد صدور الحكم ضد أعداء الوطن في قضية أحداث كرداسة، مضيفة أنها كانت على وشك فقدان الأمل في رجوع حق الشهيد.

أضافت سامي، في تصريحات خلال لقائها بفضائية "دي ام سي"، أنه بالرغم من مرور 5 سنوات على أحداث كرداسة، لازالت الأحداث تمر أمام عيني يوما بعد يوم مردفة "مازال قلبي يعتصر حزنا ".

وجهت أرملة الشهيد عامر عبد المقصود، الشكر إلى القضاء المصري الذي أنصف حق الكثير من أبناء الشهداء المصريين .

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