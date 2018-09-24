وحيد حامد ونبيلة عبيد وأشرف زكي في عزاء سمير خفاجي

شارك فاروق الفيشاوي، وهادي الجيار، والمخرج محمد فاضل، وفردوس عبد الحميد، ووحيد حامد، والمنتج محمد فوزي، ونبيلة عبيد، وأحمد صيام وسامي مغاورى، ورياض الخولي، وأشرف زكي، ومحمد فريد، في عزاء الكاتب المسرحي والمنتج سمير خفاجي المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، ويتلقى العزاء عدد من أفراد الأسرة والأصدقاء.



يذكر أن المنتج الكبير سمير خفاجي رحل عن عالمنا الجمعة الماضية، عن عمر يناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.



وخفاجي منتج ومؤلف مسرحي، ساهم منذ ستينات القرن الماضى في تأسيس العديد من الفرق المسرحية، كما شارك مع بهجت قمر في كتابة بعض أنجح مسرحيات الثنائي فؤاد المهندس وشويكار مثل "أنا فين وأنت فين" 1965، و"سيدتي الجميلة" عام 1969.

