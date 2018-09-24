استشاري صحة نفسية تكشف دوافع عرض أم رضيعها للبيع .. فيديو

علقت الدكتورة أمل محسن استشاري الصحة النفسية، على واقعة قيام أم بعرض رضيعها للبيع على الإنترنت بمحافظة الإسكندرية، قائلة:" تصرف شاذ واستثنائي ولا علاقة له بالإنسانية".



وأضافت " محسن" في حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، قائلة:" من المحتمل أن تكون قد تعرضت الأم لضغوط نفسية كثيرة أدت إلى موت مشاعرها نحو طفلها".



وتابعت:" الضغوط النفسية والتعذيب والقهر النفسي وقلة الحيلة تؤدي إلى موت وتبلد المشاعر، مفرزة تصرفات غير متزنة نابعة من أفكار متطرفة".

