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استشاري صحة نفسية تكشف دوافع عرض أم رضيعها للبيع .. فيديو

الإثنين 24/سبتمبر/2018 - 10:08 م
أمل محسن
أمل محسن
هاني حسين
علقت الدكتورة أمل محسن استشاري الصحة النفسية، على واقعة قيام أم بعرض رضيعها للبيع على الإنترنت بمحافظة الإسكندرية، قائلة:" تصرف شاذ واستثنائي ولا علاقة له بالإنسانية".

وأضافت " محسن" في حوارها مع الإعلامي معتز الدمرداش في برنامج " أخر النهار" المذاع على قناة " النهار"، قائلة:" من المحتمل أن تكون قد تعرضت الأم لضغوط نفسية كثيرة أدت إلى موت مشاعرها نحو طفلها".

وتابعت:" الضغوط النفسية والتعذيب والقهر النفسي وقلة الحيلة تؤدي إلى موت وتبلد المشاعر، مفرزة تصرفات غير متزنة نابعة من أفكار متطرفة".

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