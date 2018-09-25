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مرأة

طريقة عمل خبز الكيزر الأسمر لأصحاب الرجيم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:00 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل خبز كيزر بالدقيق الأسمر بالمنزل يناسب أصحاب الرجيم والأطفال الذين يعانون من السمنة يمكن تناول خبز الكيزر الأسمر فى السندوتشات المدرسية للحصول على الكثير من فوائدة الصحية وفى نفس الوقت للتخلص من السمنة، كما أن إعداد خبز الكيزر الأسمر بالمنزل يقلل من الميزانية.

المقادير لعمل خبز الكيزر الأسمر :
2 كوب دقيق أسمر كوب دقيق ملعقة كبيرة خميرة فورية ربع كوب زيت بيضة فانيليا ملعقة كبيرة سكر نصف كوب لبن بودرة رشة ملح وماء للعجن وملعقة كبيرة كاكاو، ويرش على شوفان وبذر كتان.

طريقة عمل خبز الكيزر الأسمر:
* يخلط الدقيق الأسمر مع الدقيق والخميرة والسكر واللبن البودرة

* يمكن إضافة رشة ملح لخليط الدقيق

* يضاف الزيت والبيضة والفانيليا

* يضاف الماء ويقلب الخليط حتى الحصول على عجينة

* تقطع العجينة وتغطى وتترك لتتخمر لمدة ساعة

* يدهن الوجه بخليط الماء واللبن البودرة

* يرش على الوجه الشوفان وبذر الكتان

* يوضع فى الفرن على درجة حرارة 180 حتى النضج

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