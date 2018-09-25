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سامح عاشور: النقابة خرجت منتصرة في كافة المعارك مع الضرائب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 01:10 ص
سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين
حمادة خطاب
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، إن اصطفاف أعضاء الجمعية العمومية خلف مجلس نقابتهم في كل معاركها؛ لم يشهده في تاريخه النقابي حول أي مجلس منتخب، مضيفا: "مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية شريك أساسي فيما وصلنا له من نجاح".

وأكد "عاشور" خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين العام المنعقد بمدينة الغردقة، الإثنين، تحت شعار "الوطن – المحاماة" بناء وتنمية واستقلال، أن النقابة خرجت منتصرة في كافة المعارك مع الضرائب.

وأوضح نقيب المحامين أنه تم تعديل قرار زيادة المتحصل تحت حساب الضريبة على الدخل بعد أسبوع واحد من صدوره، عقب اجتماع ثلاثي جمعني برئيس مجلس النواب ووزير المالية"، مضيفا: "البعض كان يريد اشعال المشهد كي يصل لإضرابات واعتصامات ومظاهرات قد تؤدي لحبس محامين".

وعن قانون الضريبة على القيمة المضافة، قال: "النقابة عطلت اللائحة التنفيذية له 8 أشهر حتى وضع البروتوكول الذي حدد قيم مقطوعة للضريبة أنهت التقدير الجزافي وتحت الحساب، وهي ذات القيم الموضوعة بالبروتوكول الجديد الذي أسقط على المحامين 10 جرائم جنائية متواجدة في القانون، وأعفى المحامين من تقديم الإقرار الشهري".

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