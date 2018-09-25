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تعليم

تفاصيل جديدة تشرح طريقة تقييم طلاب أولى ثانوي هذا العام

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:51 ص
صدى البلد
ياسمين بدوي
كشف الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، عن تفاصيل توضيحية جديدة تشرح الآلية التي سيتم على أساسها تقييم طلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي الحالي 2018/2019، المطبق عليهم لأول مرة نظام الثانوية التراكمية.

حيث قال حجازي، في تعليمات رسمية للمديريات التعليمية والإدارات والمدارس، إن الطالب سوف يدرس في الصف الأول الثانوي خلال العام الدراسي 2018/2019، مواد دراسية أساسية يجرى الامتحان فيها على الطلاب، وتضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "اللغة العربية ـ اللغة الأجنبية الأولى ـ اللغة الأجنبية الثانية ـ الرياضيات ـ التاريخ ـ الجغرافيا ـ الفلسفة ـ الفيزياء ـ الكيمياء ـ الأحياء"، بالإضافة إلى دراسة مواد دراسية يجرى الامتحان فيها على الطلاب، ولا تضاف درجاتها للمجموع الكلى، وتشمل: "التربية الدينية ـ التربية الوطنية ـ الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات"، وذلك على مدار العام الدراسي بفصليه الأول والثاني.

وأضاف أنه سيتم عقد امتحانين لطلاب الصف الأول الثانوي في نهاية الفصل الدراسي الأول فيما درسه في هذا الفصل، وفقا لخطة توزيع المناهج المقررة، وتحتسب للطالب أعلى درجة فيهما، كما يعقد امتحانان لطلاب الصف الأول الثانوي في نهاية الفصل الدراسي الثاني فيما درسه في هذا الفصل، وفقا لخطة توزيع المناهج المقررة، وتحتسب للطالب أعلى درجة فيهما.

وأوضح حجازي أنه في حالة عدم تحقيق الطالب لنسبة النجاح المطلوبة، في مادة أو أكثر يعتبر باقيا للإعادة في العام الذي يليه، سواء تم الامتحان إلكترونيا من خلال التابلت أو ورقيا في حالة غياب التابلت.

وأشار إلى أنه بتطبيق نظام الثانوية التراكمية وتغيير طريقة تقييم الطلاب، فإن حالة الطالب سواء ناجح أو راسب تتحدد بشكل تراكمي خلال الثلاث سنوات، حيث يتم احتساب درجاته في المادة الواحدة من خلال نتيجة امتحان الطالب عبر الثلاث سنوات كاملة في المادة الواحدة.

وشدد حجازي على أنه في حالة عدم تحقيقه درجة النجاح في المادة بنهاية الثلاث سنوات، يعد الطالب راسبًا فيها وباقيا للإعادة بها.

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