السيطرة على حريق بغرفة حضانات الأطفال بمستشفى شبراخيت

أنقذت العناية الإلهية أطفال حضانات المستشفى العام من حريق نشب بقسم الحضانات بسبب ماس كهربائى وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق دون حدوث أى إصابات للاطفال.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة بلاغا من مركز شرطة شبراخيت يفيد بإنبعاث أدخنة بغرفة حضانات الأطفال بمبنى المستشفى العام بدائرة المركز وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية.. وبالانتقال والفحص تبين انبعاث أدخنة من إحدى حضانات الأطفال حديثى الولادة بالغرفة المخصصة لها (بها 18 حضانة) بالطابق الأول علوى داخل مبنى المستشفى وتم السيطرة على تلك الأدخنة بمعرفة المختصين بالمستشفى فى حينه.



ولم يسفر الحادث عن ذلك ثمة إصابات أو اختناقات، وتم نقل الحضانة خارج الغرفة واستبدالها بأخرى ولم يؤثر ذلك على حالة الأطفال بالغرفة أو المرضى أو سير العمل بالمستشفى.



وبسؤال الدكتور "محمد.ع.ع"، 43 سنة، أخصائى الأطفال حديثى الولادة بالمستشفى ومقيم بمدينة شبراخيت.. قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لحدوث ماس بالوصلات الكهربائية بالدفاية الخاصة بالحضانة المشار إليها.. مشيرا إلى انتظام العمل وتقديم الرعاية الطبية للأطفال بالغرفة ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.

