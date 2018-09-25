اليمن يدعو المجتمع الدولي لوقف التدخلات الإيرانية

دعا وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، المجتمع الدولي للتحرك لوقف التدخلات الإيرانية في المنطقة وتهريبها السلاح لميليشيات الحوثي باليمن.



وقال اليماني - في تصريح خاص لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم، الثلاثاء: "نحن نتحدث منذ عامين عن أن اليمن بحاجة لشجب واضح من قبل المنظمات الدولية لسياسة إيران التوسعية".



وأضاف الوزير أن الأمين العام للأمم المتحدة لديه الأدلة الكافية حول تدخلات إيران وإرسالها للأسلحة، لافتا إلى أن هناك تقارير للأمم المتحدة تفيد بأن إيران ترسل الصواريخ الباليستية إلى اليمن وهذه الصواريخ تطلقها الميليشيات الحوثية باتجاه المدنيين والمملكة العربية السعودية.

