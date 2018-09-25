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أخبار العالم

قاض أمريكي قد يرفض قضية ستورمي دانيالز ضد ترامب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
رويترز
قال قاض اتحادي، الاثنين، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتمتع على الأرجح بحق بموجب حرية التعبير يتيح له التعليق الذي أدلى به على موقع تويتر ويشكك فيه بادعاءات ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز، مشيرا إلى أنه يميل إلى رفض قضية التشهير التي رفعتها ضد ترامب.

وذكر قاضي محكمة المقاطعة جيمس أوتيرو في جلسة الاستماع: "المسألة هي ما إذا كانت التغريدة التي غرد بها الرئيس تعد رسالة محمية أم مبالغة سياسة ولا تعد تشهيرا"، واستشهد أوتيرو بإجراءات حماية أخرى ومحددة من التشهير ترامب تضمن لترامب وفقا للدستور الأمريكي حقوق حرية التعبير، وقال أوتيرو "إنه شخصية عامة، إنه رئيس الولايات المتحدة، لذا لا يمكن اعتبار الموضوع أكثر من ذلك... إنها حرية التعبير من قبل مسؤول عام حول شأن متعلق بالاهتمام العام".

وقاضت دانيالز، واسمها الحقيقي ستيفاني كليفورد والتي قالت إنها كانت على علاقة جنسية بترامب في 2006، الرئيس للتشهير بها في أبريل في محكمة اتحادية بسبب تغريدة، وتتركز القضية على تأكيد دانيالز بأن رجلا اقترب منها في مرأب سيارات في لاس فيجاس في 2011 وهددها تهديدا مستترا بعدما وافقت على الحديث عن علاقتها المزعومة مع ترامب لمجلة "إن تاتش"، وفور نشر دانيالز رسما للرجل الذي قالت إنه هددها، غرد ترامب، الذي نفى أن يكون قد أقام أي علاقة مع دانيالز، مشككا في روايتها على تويتر قائلا "رسم بعد سنوات عن رجل غير موجود.

 إنه عمل لإقناع الناس عن طريق الكذب، الترويج لأخبار كاذبة للأغبياء (لكنهم يعرفونها)!"، وقال محامي دانيالز إن التغريدة صورت موكلته على أنها كاذبة، لكن محاميي ترامب طالبوا القاضي الاتحادي في لوس أنجلوس برفض قضية التشهير.

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