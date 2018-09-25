ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة مطروح يتابع العملية التعليمية في ثالث أيام العام الدراسي الجديد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
نور محمود
اكد الدكتور محمد إسماعيل، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح, خلال متابعة العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد، ومتابعة الدراسة بها, إن الأنشطة الطلابية المختلفة لها أهمية كبيرة، حيث تساعد في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة، والترويح عن النفس وتجديد حيويتها، وتنمية الهوايات الموجودة لدى الطلاب، وتوسيع آفاقهم الفكرية والعلمية، واكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم، وصقل هذه المواهب والقدرات والميول.

واشار رئيس جامعة مطروح، إلى أن الأنشطة الطلابية تزيد الحصيلة العلمية للطالب من الأساليب والتعابير والألفاظ اللغوية والفنية والعلمية، وتساعد في تأهيل الطالب لمواجهة الحياة بمختلف صورها، وتساعد في اكتساب خبرات ومهارات جديدة، وتمد الطالب بمعلومات عن المهن المختلفة التي يمكن أن يمارسها في مجتمعه.

كما اوضح ان انها تعمل على اكتساب المعلومات، وتساعد برامج النشاط في بناء شخصية المتعلم وتكاملها، بما تقدمه من مجالات متنوعة للأنشطة المدرسية، وتؤدي إلى حسن تعامل الطلاب مع أنفسهم، ومع بيئتهم، والارتفاع بمستوى أدائهم، ومهاراتهم الدراسية، والحياتية، وإتاحة الفرصة للطالب للابتكار والإنتاج، واستثمار وقت الفراغ.

ترشيحاتنا

صحيفة روسية: S-300 قادرة على التصدي لمائة صاروخ وطائرة إسرائيلية مرة واحدة

الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو

هجوم قوي من الاتحاد الدولي على ميسي ورونالدو وإشادة بمحمد صلاح

البيت الأبيض: ترامب أشاد بجهود الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب

تعرف على عمل يجعلك من أوائل المدعوين لدخول الجنة يوم القيامة

مدرب كرواتيا يوجه رسالة خاصة لمودريتش بعد تتويجه بجائزة الأفضل

تعرف على مواجهات الدور التمهيدي الثالث بكأس مصر.. اليوم

طريقة عمل كوسة بشكل جديد محشية بالزبادى للشربيني

محكمة النقض تودع أسباب تأييدها براءة فاروق حسني في قضية الكسب غير المشروع

طريقة عمل خبز الكيزر الأسمر لأصحاب الرجيم

نائب: الاقتصاد سيتحسن عند اكتمال برنامج التمويل من صندوق النقد

البحوث الإسلامية تكشف عن حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

فيديو

الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
مرور الجيزة تكشف الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. فيديو
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟