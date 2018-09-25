رئيس جامعة مطروح يتابع العملية التعليمية في ثالث أيام العام الدراسي الجديد

اكد الدكتور محمد إسماعيل، القائم بأعمال رئيس جامعة مطروح, خلال متابعة العملية التعليمية في بداية العام الدراسي الجديد، ومتابعة الدراسة بها, إن الأنشطة الطلابية المختلفة لها أهمية كبيرة، حيث تساعد في تحقيق الأهداف التربوية المنشودة، والترويح عن النفس وتجديد حيويتها، وتنمية الهوايات الموجودة لدى الطلاب، وتوسيع آفاقهم الفكرية والعلمية، واكتشاف مواهب الطلاب وقدراتهم، وصقل هذه المواهب والقدرات والميول.



واشار رئيس جامعة مطروح، إلى أن الأنشطة الطلابية تزيد الحصيلة العلمية للطالب من الأساليب والتعابير والألفاظ اللغوية والفنية والعلمية، وتساعد في تأهيل الطالب لمواجهة الحياة بمختلف صورها، وتساعد في اكتساب خبرات ومهارات جديدة، وتمد الطالب بمعلومات عن المهن المختلفة التي يمكن أن يمارسها في مجتمعه.



كما اوضح ان انها تعمل على اكتساب المعلومات، وتساعد برامج النشاط في بناء شخصية المتعلم وتكاملها، بما تقدمه من مجالات متنوعة للأنشطة المدرسية، وتؤدي إلى حسن تعامل الطلاب مع أنفسهم، ومع بيئتهم، والارتفاع بمستوى أدائهم، ومهاراتهم الدراسية، والحياتية، وإتاحة الفرصة للطالب للابتكار والإنتاج، واستثمار وقت الفراغ.