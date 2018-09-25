ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

وزير التموين يبحث مع وفد من الصناعات الأولية الماليزية سبل التعاون

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 12:37 م
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
محمد صبيح
اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد من وزارة الصناعات الأولية الماليزية.

وضم الوفد شمسول اسكندر محمد نائب وزير الصناعات الأولية، ومحمد ضيف عبد الرحمن سفير ماليزيا بمصر، وعدد من ممثلى مجلس زيت النخيل الماليزى، وممثلى مجلس ترويج صادرات المطاط الماليزى.

وأكد المصيلحى متانة وقوة العلاقات المصرية الماليزية والتعاون التجارى المشترك بين البلدين وخاصة فى مجال استيراد زيوت النخيل الماليزية، حيث إن الهدف من هذه الزيارة هي دراسة وزيادة فرص التعاون المشترك بين البلدين والمترتب عليه زيادة التبادل التجارى، لافتا إلى أن السوق المصرى بالنسبة لماليزيا يعتبر من أهم الأسواق، وتحتل مصر المرتبة الثالثة والمرتبة رقم 44 على مستوى العالم بالنسبة للتبادل التجاري مع ماليزيا.

واستعرض الجانب الماليزى الفرص المتاحة لزيادة الصادرات الماليزية لمصر وخاصة زيوت النخيل، وقد قام الوفد بعمل مجموعة من الزيارات لمصانع الزيوت التابعة لقطاع الخاص، مقترحين نقل الخبرات الفنية وتكنولوجيا صناعة الزيوت لمصر، وتوفير الخامات اللازمة وعمل شراكة متبادلة بين البلدين بما ينعكس ايجابيًا على حجم الصادرات لمصر ودول إفريقيا، وهو الأمر الذى لاقى ترحيبا واستحسانا من جانب الدكتور وزير التموين وخاصة لأن السوق المصرى سوق متنامى وكبير.

وفي نهاية اللقاء، وجه الوفد الماليزى الدعوة رسميًا لوزير التموين والتجارة الداخلية لزيارة ماليزيا.

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية توضح أفضل صيغة للتشهد الأوسط والأخير

لأول مرة.. رضيعة بقمة السلام للأمم المتحدة.. فيديو وصور

أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط

إغلاق 26 منشأة طبية خاصة غير مرخصة بالتجمع الخامس والرحاب ومدينتي

عمر السومة يوجه رسالة لمحمد صلاح بعد فوزه بجائزة بوشكاش

لجنة الفتوى تكشف عن صلاة واحدة يصل ثوابها للميت

مرتضى منصور يهاجم الأهلي ومحمود الخطيب دفاعا عن تركي آل الشيخ

روسيا تنقل وحدات حرب إلكترونية إلى سوريا

جامعة أسوان تنتهى من إعداد دليل الطالب للعام الجامعى الجديد

الدفاع الروسية تقدم دلائل جديدة تؤكد تورط إسرائيل في إسقاط الطائرة

سبايكي طه حسين يثير ضجة على السوشيال ميديا.. صورة

دبلوماسي: الرئيس السيسي يحمل هموم المنطقة في جميع لقاءاته.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اكتشاف مبنى أثري ضخم في حوض الدمرداش بميت رهينة.. صور

التضامن الاجتماعي تشارك في المسابقة الرسمية بمهرجان دلهي السينمائي الدولي

انهيار أجزاء من عقار في مركز شربين بالدقهلية.. صور

انهيار عقار بمساكن الشيخ عبدالله بفارسكور..صور

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

فيديو

شعبة السيارات تناشد محافظ البنك المركزي بإتخاذ موقف حاسم تجاه البنوك..فيديو
جابي خوري: حضور الفنانين العالميين لمهرجان الجونة ينشط السياحة..فيديو
الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟