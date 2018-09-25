وزير التموين يبحث مع وفد من الصناعات الأولية الماليزية سبل التعاون

اجتمع الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد من وزارة الصناعات الأولية الماليزية.



وضم الوفد شمسول اسكندر محمد نائب وزير الصناعات الأولية، ومحمد ضيف عبد الرحمن سفير ماليزيا بمصر، وعدد من ممثلى مجلس زيت النخيل الماليزى، وممثلى مجلس ترويج صادرات المطاط الماليزى.



وأكد المصيلحى متانة وقوة العلاقات المصرية الماليزية والتعاون التجارى المشترك بين البلدين وخاصة فى مجال استيراد زيوت النخيل الماليزية، حيث إن الهدف من هذه الزيارة هي دراسة وزيادة فرص التعاون المشترك بين البلدين والمترتب عليه زيادة التبادل التجارى، لافتا إلى أن السوق المصرى بالنسبة لماليزيا يعتبر من أهم الأسواق، وتحتل مصر المرتبة الثالثة والمرتبة رقم 44 على مستوى العالم بالنسبة للتبادل التجاري مع ماليزيا.



واستعرض الجانب الماليزى الفرص المتاحة لزيادة الصادرات الماليزية لمصر وخاصة زيوت النخيل، وقد قام الوفد بعمل مجموعة من الزيارات لمصانع الزيوت التابعة لقطاع الخاص، مقترحين نقل الخبرات الفنية وتكنولوجيا صناعة الزيوت لمصر، وتوفير الخامات اللازمة وعمل شراكة متبادلة بين البلدين بما ينعكس ايجابيًا على حجم الصادرات لمصر ودول إفريقيا، وهو الأمر الذى لاقى ترحيبا واستحسانا من جانب الدكتور وزير التموين وخاصة لأن السوق المصرى سوق متنامى وكبير.



وفي نهاية اللقاء، وجه الوفد الماليزى الدعوة رسميًا لوزير التموين والتجارة الداخلية لزيارة ماليزيا.