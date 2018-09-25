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رياضة

مران بدني للاعبي الأهلي في لبنان بقيادة ليندمان

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:31 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
خصص الهولندي مايكل ليندمان، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة بدنية للاعبين في المران الأول ببيروت، اشتمل على فقرات فكّ العضلات، وذلك بعد وصول بعثة الفريق إلى لبنان، صباح اليوم.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجمة اللبناني، الخميس القادم، في إياب دور الـ32 من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وكان الأهلي قد تعادل سلبيًا في مباراة الذهاب، ويحتاج إلى الفوز بأي نتيجة أو التعادل إيجابيًا للصعود إلى الدور التالي.

يذكر أن مباراة الأهلي والنجمة اللبناني تقام على ملعب المدينة الرياضية الذي يبعد عن مقر إقامة الأهلي عشر دقائق.

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