محمد مصيلحي: صفقات الطائرة مميزة.. والأهلي يسعى للحفاظ على القمة

أكد محمد مصيلحي، المدير الفني لرجال الفريق الأول لكرة الطائرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني لديه خطة مميزة لإعداد اللاعبين للموسم الجديد، في ظل الإصابات الأخيرة، إلى جانب التدعيم بعناصر مميزة من أجل الحفاظ على ما تحقق من إنجازات خلال الموسم الماضي، والتواجد على القمة.



وقال أن عودة «أحمد صلاح» و«محمود رؤوف»، والتوقيع مع كل منهما لمدة 4 سنوات، تمثل إضافة قوية للفريق خاصة أنهما من أبرز الأسماء من أبناء النادي، وهما يعرفان قيمة النادي الأهلي، وأهمية الفوز بالبطولات لدى جماهيره، التي لا تقبل سوى المكسب.



وأضاف انه تقدم بطلب لإدارة النشاط الرياضي للتعاقد مع محترف أجنبي، نظرًا لوجود إصابات في صفوف الفريق، وأنه اختار التعاقد مع الروسي «سيرجي بيرتسيف»، بعد مشاهدة العديد من اللاعبين، خاصة أنه لاعب سريع، ويملك مقومات مميزة.



وأوضح أن «صلاح» نجا من حادث سير أليم، وسينتظم في التدريبات، مشددًا على أنه قيمة كبيرة، ولاعب صاحب خبرات عريضة، وأنه سوف يساعد اللاعبين والصاعدين لحصد الكثير من البطولات التي ينافس عليها الفريق.



وعن خطة الإعداد للموسم الجديد، أكّد «مصيلحي» أن هناك مجموعة من اللاعبين مع المنتخب الوطني، بعد عودته من قيادة المنتخب في بطولة العالم، وأنه سوف يعمل على تجهيز اللاعبين بشكل مناسب من النواحي البدنية والخططية، لانطلاق الموسم الجديد، لكي يكون الجميع في أفضل مراحل الجاهزية.



وأشار إلى أن الموسم الماضي شهد نجاح الفريق في الفوز بكل البطولات، وهو ما يضع الجميع تحت ضغط كبير على الجهاز الفني واللاعبين بضرورة تحقيق نفس الإنجاز، خاصة أن هناك منافسة مع بقية الأندية وأن الفريق قادر على المنافسة في كل البطولات التي تصل إلى 6 بطولات، بعد أن قام الاتحاد الإفريقي باستحداث بطولتين؛ هما، كأس الرئيس، وبطولة السوبر. وأنه يسعى للفوز بكل هذه البطولات في حالة توافق المواعيد. فيما أكّد أن الدوري، والكأس، وبطولة إفريقيا، والبطولة العربية، يمثلون أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.