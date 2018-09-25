جامعة المنصورة تحتفل بتخرج دفعة 2018 للطلاب الماليزيين

احتفلت كلية طب الأسنان بجامعة المنصورة، اليوم، بتخريج دفعة 2018 للطلاب الماليزيين الدارسين بالجامعة والبالغ عددهم 22 خريج بقاعة الدكتور أبوالنجا بكلية الطب.



جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط القائم بعمل رئيس الجامعة، الدكتور عصام الوكيل عميد كلية طب الأسنان، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب، الدكتور محمد زغلول محمد عامر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور حاتم الجندى نقيب أطباء أسنان الدقهلية، الدكتور حسام الدين مصطفى المشرف على إدارة الوافدين، الدكتورة سحر العراقى مدير إدارة الوافدين، الدكتورة منة الهنداوى مسئول مكتب الوافدين بكلية طب الأسنان.



فيما قدم الخريج محمد عديل كلمة نيابة عن الخريجين الماليزيين، حيث تضمنت كلمته الشكر لإدارة الكلية وأساتذته وزملائه علي الذكريات والأوقات التي قضاها معهم والتي تركت علامة مميزة في قلوبهم جميعا.



وقال عميد كلية طب الأسنان، أن الكلية فخورة بتخرج دفعة 2018 من الطلاب الماليزيين، والذين كانوا مثالا للالتزام العلمى والأخلاقى خلال سنوات دراستهم بالكلية.



فيما أكد الدكتور أشرف عبد الباسط التهنئة للطلاب الماليزيين لتخرجهم ذاكرا أهمية طبيب الأسنان ذو الكفاءة العالية بالمجتمع، وأن الكلية والجامعة عملت على صقل مهاراتهم العلمية مشيرا إلى أن الطلاب الماليزيين تركوا انطباعات جيدة نظرا لالتزامهم العلمى والأخلاقى وأن الجامعة ستواصل دورها فى التواصل مع ابنائها الوافدين والخريجين من مختلف الجنسيات.



وفى ختام الحفل قام الدكتور الدكتور حاتم الجندى نقيب أطباء أسنان الدقهلية بإلقاء قسم الطبيب إيذانا بتخرجهم لحياتهم العملية وممارسة مهنة طبيب الأسنان.