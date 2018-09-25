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أخبار العالم

روحاني: أمريكا تمارس الإرهاب والتنمر ضد إيران.. ومبدأنا العين بالعين

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:43 م
حسن روحاني
حسن روحاني
حسام رضوان
قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم إن إيران لن تتعاون مع دولة لا تلتزم بتعهداتها، وأن الإجراءات الجزائية الأحادية تمثل إرهابا اقتصاديا، ولايقع تأثيرها على الشعب الإيراني وحده، بل أن عواقبها الوخيمة ستنعكس على الجميع.

وأضاف خلال كلمته في الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك أن إيران ستدخل في محادثات ثنائية في حالة التزام الولايات المتحدة بالقوانين الدولية والاتفاق النووي. وأن الأمم المتحدة يمكن أن تكون مكانا للاستماع والحوار، وليس بالضرورة الغرف المغلقة.

وتابع أن الالتزام سيقابله التزام والانتهاك بالانتهاك والتهديد بالتهديد.

واتهم الولايات المتحدة بأنها تمارس الإرهاب والتنمر الدولي، وأن الشعب الإيراني لن ينحني، وسيصمد في هذا الوقت كما صمد على مدار 40 عاما.

ووجه الشكر إلى الدول الأوروبية والصين وروسيان لاستمرارها في الاتفاق النووي، مشيرا إلى جدوى التعاون مع إيران، الذي يعود بنتائج إيجابية دائما على حد قوله مؤكدا أن السياسات الأمريكية تجاه إيران مآلها الفشل.



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