مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي بالعام الجديد: نسأل الله أن يكون عام الخير والبركة على مصر
محاولة إسرائيلية جديدة لمنع الأذان في الأراضي المحتلة
عيب | رد قوي لـ شوبير على تصريحات رئيس الاتحاد الفلسطيني ضد أمين عمر
ترتيب هدافي كأس الأمم الأفريقية .. محرز يتصدر ومحمد صلاح وصيفا
مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا
شركات مصرية كبرى تعتزم المشاركة في مشروعات استثمارية ضخمة بجيبوتي
السفير علاء موسى: نعمل مع واشنطن لتهدئة الوضع في لبنان
إنقاذ 31 مهاجرًا غير شرعي قبالة اليونان
امتحانات نصف العام 2026| ننشر مواصفات أسئلة العلوم المتكاملة لأولى الثانوي
كيف يدعم البناء الأخضر الاقتصاد المصري؟ أمين مسعود يجيب | خاص
ترامب: موسكو وكييف تقتربان من التوصل إلى تسوية حول إقليم دونباس
رفع درجة الاستعداد بميناء الإسكندرية تزامنا مع بدء نوة "عيد الميلاد"
محافظ مطروح يفتتح المركز الثقافي الإسلامي الجديد بمدينة الحمام

افتتح  اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  خلال زيارته الميدانية لمدينة الحمام المركز الثقافي الإسلامي الجديد  يرافقه النائب محمد دخيل والدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح والمحاسب رضا جاب الله رئيس مدينة الحمام  وعدد من مديري  الإدارات وعمد ومشايخ الحمام. 

وأوضح الدكتور محمود شاهين وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن المركز الثقافي الإسلامي بالحمام على مساحة 250 م٢ يضم قاعتين بعدد 100طالب بالقاعة الأولي و 50 طالب بالقاعة الثانية، بالإضافة إلى الغرف الإدارية ودورات المياه بتكلفة 850 ألف جنيه. 

ومع بدء تشغيله تقدم عدد 130 طالب للالتحاق بها تم قيد 109طالب حتى الآن، مشيرا إلى أن الدراسة بالمركز لعدد 9 مواد شرعية وفقهية كالفقة والعقيدة والحديث والتجويد وغيرها.

بينما وجه محافظ مطروح التهنئة لأهالي الحمام مع افتتاح المركز الثقافي الإسلامي الثانى بمطروح، و الشكر  لمديرية أوقاف مطروح على جهود إنشاء  المركز الثقافي الإسلامي بما  يليق باستقبال طلاب المركز  وزائريه، و التأكيد على تقديم كافة الدعم لدور المركز التعليمي والدعوى في تأهيل و تخريج كوادر من الوعاظ وإئمة المساجد مع نشر وسطية  الدين الاسلامي السمحة.

يأتى ذلك استكمالا لأحتفالات المحافظة بالعيد القومى مع افتتاح العديد من المشروعات الخدمية والتنموية مما يعود بالنفع على أهالى المحافظة.

من ناحية أخرى وفي وقت سابق وفي لفتة إنسانية تعكس الاهتمام بملف الرعاية الاجتماعية والطبية، استجاب اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بشكل فوري لاستغاثة أسرة طفل من ذوي الهمم من أهالى مدينة الحمام ، يعاني من تسوس وتلوث صديدى في عظام القدم يتطلب تدخلاً جراحياً عاجلاً لمنع تفاقم حالته الصحية.

فور رصد استغاثة الأسرة عبر منصات التواصل الاجتماعي  وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  بضرورة فحص الحالة وتذليل كافة العقبات أمام علاج الطفل. 

وعلى الفور، تم التنسيق مع مديرية الصحة بمطروح والتواصل مع أهلية الطفل لتقديم الدعم الطبي اللازم مجانًا دون تحمل أهل الطفل أى تكاليف.

وصرح الدكتور احمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح ، أنه فى ضوء تكليفات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح 

استجابت مديرية  الصحة بمطروح لإحدى الحالات الطبيه لطفل من ذوي الهمم يعاني من تسوس و تلوث صديدي مزمن بعظمه الكعب الايسر حيث تعاونت مستشفيات المديرية في تقديم الخدمة الطبيه حيث 

وتم التشخيص المبدئي وإجراء الفحوصات الطبيه بمستشفى الحمام المركزي، وعمل أشعة الرنين المغناطيسي بالصبغة بمستشفى مطروح العام. 

وتم إجراء جراحة ناجحة للطفل بمستشفى النجيله المركزي وحجزها بالقسم الداخلى وخروجه من المستشفى بعد تحسن حالته الصحية ،

ومن المقرر أن يخضع الطفل لبرنامج تأهيل طبي وعلاج طبيعي، لضمان استعادة حركة القدم بشكل سليم، تحت إشراف فريق طبي متخصص من استشاريي وأخصائي جراحة العظام بمستشفيات مديرية الصحة بمطروح.

وأعربت أسرة الطفل عن بالغ شكرها وتقديرها لسرعة استجابة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح مؤكدين أن هذا الموقف أزال عن كاهلهم عبئاً كبيراً، ومنح طفلهم فرصة جديدة للتعافي وممارسة حياته بشكل طبيعي.

ويتقدم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد رفعت وكيل وزارة الصحة بمطروح وجميع الفريق الطبى المشاركين في الإستجابة السريعة وتقديم كافة الدعم الطبى والمعنوى للطفل وأسرته.

