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نشأت الديهي يروي تفاصيل محاولة اعتداء فلول الإخوان عليه في نيويورك

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:56 م
صدى البلد
كـريـم الـخـطيب
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مجموعة من عناصر الإخوان في الولايات المتحدة حاولت التعدي عليه بالسباب أثناء نقله رسائل إخبارية عقب لقاء الرئيس السيسي وترامب وتدخلت الشرطة الأمريكية وحدث كر وفر بينهم لوقفهم.

وأضاف «الديهي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن فلول الإخوان هم ما تبقوا من الجماعة وهم أقلية جدا، مشيرا إلى أن الإخوان لم يعد لهم قوة علي الأرض.

وأوضح «الديهي» أن الإخوان نظموا فعاليات تزامنا مع كلمة الرئيس السيسي ولكن الجالية المصرية قابلتها بفعاليات أكبر في نيويورك وتستقبل الرئيس بكل الحب، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية فقدت تأثيرها في الولايات المتحدة الأمريكية .

ولفت إلى أن الرئيس ألتقي برجال أعمال أمريكيين علي هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أن موقف مصر لا يتغير ولدينا ثوابت لا تتغير مهما حدث وهذا ما رأيناه في القضية الفلسطيني، مضيفا أن أردوغان يهاجم إسرائيل وصفهم بالغزاة وهم أصدقائه .

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