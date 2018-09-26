أحمد مكي يتصدر يوتيوب بكليب أغلى من الياقوت.. فيديو

تصدر كليب "أغلى من الياقوت" للفنان أحمد مكي ترتيب الفيديوهات على موقع يوتيوب، محققا نسب مشاهدة مرتفعة في أسبوعه الأول.





وتجاوزت مشاهدات الكليب حاجز 7 ملايين، إذ حقق كليب أحمد مكي "أغلى من الياقوت" 7 ملايين ونصف المليون مشاهدة بعد أسبوع واحد من طرحه على يوتيوب.





ورحّب جمهور الفنان أحمد مكى على موقع التدوين "تويتر" بأغنيته الجديدة "أغلى من الياقوت" Aghla Men Al Yaqout، وعبر محبوه بآلاف التغريدات عن إعجابهم ونجاح الأغنية، موضحين أنها عبرت عن العديد من الأفكار حول علاقة الأب الشاب بطفله، وهى من كلماته وألحان وتوزيع شادي السعيد.



