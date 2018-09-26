بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الكويت.. صور

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك، برئاسة إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادى، استعدادا للسفر إلى الكويت، لخوض مواجهة القادسية، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الجمعة، على استاد نادى النصر، فى إياب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية.
وكان لقاء الذهاب بين الزمالك والقادسية الكويتى الذى أقيم فى برج العرب قد انتهى بالتعادل السلبى، ويحتاج الفريق الأبيض إلى التعادل بأى نتيجة إيجابية من أجل الصعود أو الفوز بأى نتيجة.
وضمت قائمة الزمالك فى رحلة الكويت 22 لاعبا هم: حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش – عماد السيد – عمر صلاح، خط الدفاع: محمود حمدى الونش – محمود علاء – حمدى النقاز – أحمد أبو الفتوح – محمد عبد الغنى - بهاء مجدى، خط الوسط: فرجانى ساسى – محمود عبد المنعم كهربا – طارق حامد – إبراهيم حسن – يوسف أوباما - محمد إبراهيم – حميد أحداد – محمد عنتر – عبد الله جمعة – محمود عبد العاطى دونجا – أحمد مدبولى، خط الهجوم: كاسونجو - عمر السعيد.