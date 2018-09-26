بعثة الزمالك في مطار القاهرة استعدادا للمغادرة إلى الكويت.. صور

وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الكرة بنادى الزمالك، برئاسة إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة النادى، استعدادا للسفر إلى الكويت، لخوض مواجهة القادسية، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الجمعة، على استاد نادى النصر، فى إياب دور الـ32 بالبطولة العربية للأندية.





وكان لقاء الذهاب بين الزمالك والقادسية الكويتى الذى أقيم فى برج العرب قد انتهى بالتعادل السلبى، ويحتاج الفريق الأبيض إلى التعادل بأى نتيجة إيجابية من أجل الصعود أو الفوز بأى نتيجة.



