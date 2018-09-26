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حوادث

ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع سلاح في أسيوط

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 10:28 ص
المتهمون عقب القبض
المتهمون عقب القبض عليهم
إيهاب عمر
تمكن ضباط مباحث مركز أبوتيج بأسيوط اليوم الأربعاء من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية.

تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط " أ . هـ. أ " عامل ومقيم قرية البلايزة وبحوزته بندقية آلية ، و " س. م. أ " عامل ومقيم قرية دوينة وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع وفرد خرطوش محلى الصنع.

وضبط "ك. ز. م" عامل ومقيم قرية نزلة باقور وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع ، و " غ. ج. م " مزارع ومقيم قرية نزلة باقور وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

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