ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع سلاح في أسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز أبوتيج بأسيوط اليوم الأربعاء من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية.



تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط " أ . هـ. أ " عامل ومقيم قرية البلايزة وبحوزته بندقية آلية ، و " س. م. أ " عامل ومقيم قرية دوينة وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع وفرد خرطوش محلى الصنع.



وضبط "ك. ز. م" عامل ومقيم قرية نزلة باقور وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع ، و " غ. ج. م " مزارع ومقيم قرية نزلة باقور وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع.



تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.

