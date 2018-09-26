ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع سلاح في أسيوط

تمكن ضباط مباحث مركز أبوتيج بأسيوط اليوم الأربعاء من ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 5 قطع أسلحة نارية.
تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط " أ . هـ. أ " عامل ومقيم قرية البلايزة وبحوزته بندقية آلية ، و " س. م. أ " عامل ومقيم قرية دوينة وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع وفرد خرطوش محلى الصنع.
وضبط "ك. ز. م" عامل ومقيم قرية نزلة باقور وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع ، و " غ. ج. م " مزارع ومقيم قرية نزلة باقور وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.
تلقى اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوتيج يفيد تمكن ضباط المباحث من ضبط " أ . هـ. أ " عامل ومقيم قرية البلايزة وبحوزته بندقية آلية ، و " س. م. أ " عامل ومقيم قرية دوينة وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع وفرد خرطوش محلى الصنع.
وضبط "ك. ز. م" عامل ومقيم قرية نزلة باقور وبحوزته بندقية خرطوش تركى الصنع ، و " غ. ج. م " مزارع ومقيم قرية نزلة باقور وبحوزته فرد خرطوش محلى الصنع.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهمين والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.