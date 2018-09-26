ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

فحص دوري لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالوادى الجديد

الأربعاء 26/سبتمبر/2018 - 02:59 م
صدى البلد
منصور ابو العلمين
أكد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أن المديرية وضعت خطة لإجراء فحص دوري لمزارع وحقول النخيل المنتشرة بربوع المحافظة كل ثلاثة أشهر.

ولفت المرسى إلى أن يتم تشكيل فرق ولجان مرور ميدانية من المرشدين والمهندسين الزراعيين للمرور على الجميع المزراع لفحص الاشجار والتأكد من خلوها من سوسة النخيل الحمراء، مضيفا أن المديرية تحذر المزارعين من تقليم أشجار النخيل قبل الشتاء وذلك للوقاية من السوسة الحمراء، حيث تنشط فى هذا التوقيت من العام وتقل حركتها بداية من شهر يناير مع حلول الشتاء.

واضاف أن الوادى الجديد تمتلك ما يزيد عن 1,9 مليون نخلة تمثل 16% من تعداد النخيل بجمهورية مصر العربية، وتنتج الصنف السيوي أو الصعيدي النصف جاف بإنتاجية تصل إلى 60 ألف طن سنويًا.

ترشيحاتنا

المسابقات: تعديل مواعيد مباريات بالدورى وتأجيل لقاء الأهلي والمقاصة

رئيس الوزراء يحاور تلاميذ مدرسة الشروق الابتدائية للغات بسوهاج .. صور

محمد صلاح يتسبب في إحراج الفيفا بعد فوزه بجائزة أجمل هدف

وزيرالمالية:عرض برنامج خفض الدين العام لـ 70 % على الرئيس خلال أيام

العثور على 9 كيلو مجوهرات مدمغين بأختام مزورة في الجمالية

السعودية تمنع الوافدين من حمل 17 أداة.. والغرامة تصل إلى ألف ريال

شاهد أجمل 15 صورة لزوجة أحمد الفيشاوي.. شبهها الجمهور بـ كيم كاردشيان

المعلقة السحرية لتنظيف القولون وطرد الديدان

أردوغان يجدد تحديه لترامب بمواصلة شراء الغاز الإيراني رغم العقوبات

أجيري يحضر مباراة ليفربول وتشيلسي بسبب محمد صلاح

النيابة تعاين موقع إصابة قاض بسلاح ناري في القاهرة الجديدة

زوجة أحمد الفيشاوى تشبه تلك النجمة العالمية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير المغتربين الأرميني يتجول في شارع خان الخليلي.. صور

الخطيب يهدي درع الأهلي لهيئة المجتمعات العمرانية .. صور

الأهلي يوقع عقود أرض التجمع رسميا.. والخطيب يؤكد دعم الدولة للأندية .. صور

التعليم العالي:حوت الساحل الشمالي النافق الأكبر حجما بعد الحوت الأزرق .. صور

نبيلة مكرم تعلق على زيارة وزير المغتربين الأرميني للأهرامات

فيديو

رئيس الوزراء ينتقد مشروع الإنتاج الحيواني بقرية الديابات.. فيديو
وزير الاتصالات: توقيع بروتوكول مع التخطيط لتسهيل الخدمات للمواطنين.. فيديو
طريقة عمل باف بحشوة الكريمة
وزير التعليم العالي يلعب تنس الطاولة مع تلميذ بمدرسة في سوهاج .. فيديو
عروض مهرجان سماع الدولي في روكسي لأول مرة.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟

هل تؤيد مقترح منع بيع جميع الأدوية بالصيدليات دون روشتة؟