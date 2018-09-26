فحص دوري لمكافحة سوسة النخيل الحمراء بالوادى الجديد

أكد الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، أن المديرية وضعت خطة لإجراء فحص دوري لمزارع وحقول النخيل المنتشرة بربوع المحافظة كل ثلاثة أشهر.



ولفت المرسى إلى أن يتم تشكيل فرق ولجان مرور ميدانية من المرشدين والمهندسين الزراعيين للمرور على الجميع المزراع لفحص الاشجار والتأكد من خلوها من سوسة النخيل الحمراء، مضيفا أن المديرية تحذر المزارعين من تقليم أشجار النخيل قبل الشتاء وذلك للوقاية من السوسة الحمراء، حيث تنشط فى هذا التوقيت من العام وتقل حركتها بداية من شهر يناير مع حلول الشتاء.



واضاف أن الوادى الجديد تمتلك ما يزيد عن 1,9 مليون نخلة تمثل 16% من تعداد النخيل بجمهورية مصر العربية، وتنتج الصنف السيوي أو الصعيدي النصف جاف بإنتاجية تصل إلى 60 ألف طن سنويًا.

