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قنصل مصر بميلانو يشارك في حفل بدء العام الدراسي بمدرسة نجيب محفوظ المصرية الإيطالية

الخميس 27/سبتمبر/2018 - 02:34 ص
القنصل العام في ميلانو
القنصل العام في ميلانو يشارك في حفل بدء العام الدراسي
أ ش أ
أكد السفير إيهاب أبو سريع، القنصل العام في ميلانو أمس، الأربعاء، حرصه على المشاركة في حفل بدء العام الدراسي بمدرسة المسار المصري في ميلانو "مدرسة نجيب محفوظ"، وذلك في إطار توجه الدولة برعاية أبنائها بالخارج، إضافةً إلى سعي القنصلية العامة في ميلانو على دعم التواصل مع أبناء الجالية المصرية في دائرة الاختصاص.

وألقى القنصل العام كلمة أكد فيها على استعداد القنصلية لتقديم كل الدعم للطلاب المصريين والمعلمين والقائمين على المدرسة، حيث أشار في هذا الصدد إلى أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا لأبنائها في الخارج، كما أكد على أهمية دور المصريين في الخارج في دعم مسيرة التقدم والبناء. كما أكد على أهمية دور المدرسة في ربط الطلبة بوطنهم الأم مصر.

وقام السفير أبو سريع بجولة بالمدرسة التقى خلالها بالطلاب في المراحل الدراسية المختلفة، مؤكدًا خلالها على قدرة الطلبة المصريين علي تحقيق النبوغ والتميز، وحثهم على أهمية بذل المزيد من الجهد لتحقيق أعلى نسب نجاح بين أبناء الجاليات الأجنبية في شمال إيطاليا وسعيهم لخدمة مصر. 

كما أعرب السفير إيهاب أبو سريع عن أمله في أن تكون رسالة الطلبة المصريين في المستقبل هي دعم وطنهم الأم مصر بخبراتهم في شتى المجالات لاستئناف مسيرة التقدم والتنمية التي تحدث في مصر حاليًا.

وفي نهاية اللقاء، أكد القنصل العام على ترحيبه الدائم بالتواصل مع مجلس إدارة المدرسة والطلبة المصريين، وذلك في إطار توجه الدولة دعم المصريين في الخارج ودور القنصلية التقليدي من رعاية أبناء الجالية في دائرة الاختصاص.

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