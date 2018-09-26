عبد المنعم سعيد: إعلان ترامب انتهاء العولمة من اللحظات الدرامية

قال المفكر السياسي، الدكتور عبد المنعم سعيد، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي أكبر تجمع دولي، يناقش بها كل القضايا المثارة في العالم، تتخللها لحظات درامية، مثل كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول العولمة.



وأضاف سعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، على برنامج "صالة التحرير" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن ترامب أعلن انتهاء العولمة، والتي كانت من أبرز ما قاله خلال خطابه بالأمم المتحدة، موضحا أن العولمة كانت الكلمة الجوهرية للأمم المتحدة خلال الـ30 عاما الماضية.



وأشار المفكر السياسي، إلى أن كل الكتب التي صدرت خلال الفترة الماضية الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تتحدث عن مقاومة مع مؤسسات الدولة داخل الولايات المتحدة.